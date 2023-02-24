Рада повернула обов’язкову публікацію цін при закупівлях для армії
Верховна рада ухвалила закон про повернення прозорості в оборонних закупівлях. Документ у другому читанні підтримали 264 депутати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.
Проект №8381 зобов'язує оприлюднювати в системі Prozorro ціни, за якими оборонні замовники купують товари для військових та інші товари і послуги для забезпечення армії.
Допускаються закупівлі без використання електронної системи, якщо сума складає менше 200 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони нібито купує продукти харчування для українських військових за цінами, які у кілька разів вищі, ніж у супермаркетах.
Пізніше комітет Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки провів засідання, де заслухав представників Міноборони з цього питання.
Скандал призвів до того, що у Раді зареєстрували законопроект про прозорість оборонних закупівель.
Фракція "Слуга народу" навіть обговорювала відставку міністра оборони Олексія Резнікова. Але президент України Володимир Зеленський попросив міністра залишитися на посаді.