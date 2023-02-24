Рада вернула обязательную публикацию цен при закупках для армии

Верховная рада приняла закон о возвращении прозрачности в оборонных закупках. Документ во втором чтении поддержали 264 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram .

Проект №8381 обязывает обнародовать в системе Prozorro цены, по которым оборонные заказчики покупают товары для военных и другие товары и услуги для обеспечения армии.

Допускаются закупки без использования электронной системы, если сумма составляет менее 200 тысяч гривен.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны якобы покупает продукты питания для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем в супермаркетах.

Позже комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки провел заседание, где заслушал представителей Минобороны по этому вопросу.

Скандал привел к тому, что в Раде зарегистрирован законопроект о прозрачности оборонных закупок.