Рада поставила роботу "на паузу" через скандал в "Енергоатомі" та відставки міністрів

Сьогодні, 19 листопада, спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив про перерву у засіданні Верховної Ради та проведення консультацій. Причина - розслідування корупційної схеми в "Енергоатомі" та відставки двох міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію парламентського засідання.

"Зараз я оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Я хочу повідомити, що, відповідно до рішення погоджувальної ради, ми зараз переходимо в режим консультацій щодо ситуації, яка склалась. Тому про наступне засідання будемо інформувати додатково", - повідомив Стефанчук.

Під час сьогоднішнього засідання народні депутати проголосували за відставку міністерки енергетики Світлани Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка, які фігурували на "плівках Міндіча".

Крім того, "слуги народу" сьогодні, 19 листопада, повідомили про бажання створити новий уряд та коаліцію на тлі розслідування НАБУ та САП діяльності угруповання, пов’язаного з Тимуром Міндічем.

Народні депутати у своєму зверненні заявили про загрозу для України масштабів корупції та подальшої кризи довіри до державних інституцій.