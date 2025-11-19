Рада поставила работу "на паузу" из-за скандала в "Энергоатоме" и отставки министров

Сегодня, 19 ноября, спикер парламента Руслан Стефанчук заявил о перерыве в заседании Верховной Рады и проведении консультаций. Причина - расследование коррупционной схемы в "Энергоатоме" и отставки двух министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию парламентского заседания.

"Сейчас я объявляю перерыв в нашем пленарном заседании. Я хочу сообщить, что, согласно решению согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно", - сообщил Стефанчук.

Во время сегодняшнего заседания народные депутаты проголосовали за отставку министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко, которые фигурировали на "пленках Миндича".

Кроме того, "слуги народа" сегодня, 19 ноября, сообщили о желании создать новое правительство и коалицию на фоне расследования НАБУ и САП деятельности группировки, связанной с Тимуром Миндичем.

Народные депутаты в своем обращении заявили об угрозе для Украины масштабов коррупции и дальнейшего кризиса доверия к государственным институтам.