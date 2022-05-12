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Рада поддержала указ Зеленского про конфискацию имущества РФ в Украине

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Украина, Четверг 12 мая 2022 14:00
Рада поддержала указ Зеленского про конфискацию имущества РФ в Украине Фото: Верховная рада (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Верховная рада утвердила указ президента о принудительном изъятии в Украине объектов права собственности России. "За" свои голоса отдали 334 голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Ярослава Железняка.

Как сообщает нардеп Алексей Гончаренко, согласно указу предлагается к изъятию (на 31.03.22):

  • финансовых активов акционерного общества "Международный Резервный банк" - 5,825,881,092 грн
  • финансовых активов публичного акционерного общества "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" – 4 483 313 425 грн
  • право требования долга публичного акционерного общества "Сбербанк России" к акционерному обществу "Международный Резервный банк" - 14 889 686 634 грн
  • право требования долга Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" к публичному акционерному обществу "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" – 934 874 265 грн.

Как сообщалось, по оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают 92 млрд долларов.

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