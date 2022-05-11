НБУ оценил материальные потери Украины в результате вторжения России

По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают 92 млрд долларов. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура нанесенного ущерба отличается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинського .

Как отметил Лепушинский, в целом по расчетам различных экономистов потери экономики стартуют от 90 млрд долларов это почти половина прошлогоднего ВВП. Расхождения в оценках объясняются разным пониманием сути экономических потерь и методиками оценивания.

"О финальных цифрах можно будет говорить после войны, когда будет возможность полноценно проанализировать потери в каждом из сегментов экономики", - отметил Лепушинский.

По оценке НБУ наибольший ущерб нанесен:

недвижимость - 32,6 млрд долларов,

инфраструктура - 32,6 млрд долларов,

объекты добывающей и перерабатывающей промышленности - 11,9 млрд долларов,

социальные объекты-8,5 млрд долларов,

объекты энергетики-3,7 млрд долларов,

ценное движимое имущество-2,8 млрд долларов,

сельскохозяйственные объекты и лесное хозяйство - 1,1 млрд долларов.

В конце апреля 2022 года президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что физический ущерб зданиям и инфраструктуре В результате вторжения РФ и войны уже достиг 60 миллиардов долларов. Сумма будет расти по мере продолжения боевых действий.