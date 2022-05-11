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НБУ оценил материальные потери Украины в результате вторжения России

Новина українською →
Украина, Среда 11 мая 2022 17:59
НБУ оценил материальные потери Украины в результате вторжения России Фото: потери Украины с начала войны достигли 92 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По оценке Национального банка Украины, потери физического капитала из-за войны сейчас превышают 92 млрд долларов. Такая оценка близка к расчетам Киевской школы экономики и Министерства экономики Украины, но структура нанесенного ущерба отличается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимира Лепушинського.

Как отметил Лепушинский, в целом по расчетам различных экономистов потери экономики стартуют от 90 млрд долларов это почти половина прошлогоднего ВВП. Расхождения в оценках объясняются разным пониманием сути экономических потерь и методиками оценивания.

"О финальных цифрах можно будет говорить после войны, когда будет возможность полноценно проанализировать потери в каждом из сегментов экономики", - отметил Лепушинский.

По оценке НБУ наибольший ущерб нанесен:

  • недвижимость - 32,6 млрд долларов,
  • инфраструктура - 32,6 млрд долларов,
  • объекты добывающей и перерабатывающей промышленности - 11,9 млрд долларов,
  • социальные объекты-8,5 млрд долларов,
  • объекты энергетики-3,7 млрд долларов,
  • ценное движимое имущество-2,8 млрд долларов,
  • сельскохозяйственные объекты и лесное хозяйство - 1,1 млрд долларов.

НБУ оценил материальные потери Украины в результате вторжения России

В конце апреля 2022 года президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что физический ущерб зданиям и инфраструктуре В результате вторжения РФ и войны уже достиг 60 миллиардов долларов. Сумма будет расти по мере продолжения боевых действий.

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