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Рада підтримала указ Зеленського щодо конфіскації майна РФ в Україні

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Україна, Четвер 12 травня 2022 14:00
Рада підтримала указ Зеленського щодо конфіскації майна РФ в Україні Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Верховна рада затвердила указ президента щодо примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Росії. "За" свої голоси віддали 334 голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Ярослава Железняка.

"Рада затвердила Указ Президента про примусове вилучення російського майна", - зазначив він.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, згідно указу пропонується до вилучення (станом на 31.03.22):

  • фінансових активів акціонерного товариства "Міжнародний Резервний банк" - 5,825,881,092 грн
  • фінансових активів публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" - 4 483 313 425 грн
  • право вимоги боргу публічного акціонерного товариства "Сбєрбанк Росії" до акціонерного товариства "Міжнародний Резервний банк" - 14 889 686 634 грн
  • право вимоги боргу Державної корпорації розвитку "ВЕБ.РФ" до публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" - 934 874 265 грн.

Як повідомлялося, за оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну зараз перевищують 92 млрд доларів.

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