Рада на пленарной неделе может узаконить электронные паспорта в "Дия"

В ведомстве отметили, что Украина - одна из первых в мире стран реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне", - отметил Зеленский.

Также на пленарной неделе нардепы рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы.

Кроме того, участники совещания обсудили необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска Министерства аграрной политики.

Отметим, что количество украинцев, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение портала "Дия", составляет около 5 миллионов человек.