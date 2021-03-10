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Рада на пленарной неделе может узаконить электронные паспорта в "Дия"

Автор: РБК-Украина

На пленарной неделе Верховная рада рассмотрит последний законопроект, который узаконит электронный паспорт в приложении "Дия". Об этом говорилось во время традиционного совещания с главой Рады, руководителями парламентских комитетов и другими народными депутатами, а также с представителями Кабинета министров под председательством президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ведомстве отметили, что Украина - одна из первых в мире стран реализовала цифровой паспорт в смартфоне.

"У нас будет самый полный перечень жизненных ситуаций, когда украинцы смогут применить цифровой паспорт без бумажного или пластикового аналога. Мы стремимся к тому, чтобы произошла полная диджитализация документов и услуг, мы должны сделать государство в смартфоне", - отметил Зеленский.

Также на пленарной неделе нардепы рассмотрят законопроекты по защите должников от коллекторов, по реформированию СБУ и евроинтеграционные инициативы.

Кроме того, участники совещания обсудили необходимость выработки пакета законопроектов по внедрению накопительной пенсионной системы и запуска Министерства аграрной политики.

Отметим, что количество украинцев, которые пользуются электронными паспортами через мобильное приложение портала "Дия", составляет около 5 миллионов человек.

Напомним, в феврале Рада приняла за основу законопроект о продлении использования цифровых паспортов. В частночти, документ разрешает отображать в электронной форме информацию, которая содержится в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах.

Кроме того, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дия" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

Как писало РБК-Украина, правительство признало официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дия".

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