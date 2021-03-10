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Рада на пленарному тижні може узаконити електронні паспорти в "Дія"

Автор: РБК-Україна

На пленарному тижні Верховна рада розгляне останній законопроект, який узаконить електронний паспорт в додатку "Дія". Про це йшлося під час традиційної наради з головою Ради, керівниками парламентських комітетів і іншими народними депутатами, а також з представниками Кабінету міністрів під головуванням президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У відомстві зазначили, що Україна - одна з перших у світі країн реалізувала цифровий паспорт в смартфоні.

"У нас буде повний перелік життєвих ситуацій, коли українці зможуть застосувати цифровий паспорт без паперового або пластикового аналога. Ми прагнемо до того, щоб відбулася повна діджіталізація документів і послуг, ми повинні зробити держава в смартфоні", - зауважив Зеленський.

Також на пленарному тижні депутати розглянуть законопроекти про захист боржників від колекторів, щодо реформування СБУ та євроінтеграційні ініціативи.

Крім того, учасники наради обговорили необхідність вироблення пакету законопроектів щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи та запуску Міністерства аграрної політики.

Відзначимо, що кількість українців, які користуються електронними паспортами через мобільний додаток порталу "Дія", становить близько 5 мільйонів чоловік.

Нагадаємо, в лютому Рада прийняла за основу законопроект про продовження використання цифрових паспортів. У частночти, документ дозволяє відображати в електронній формі інформацію, яка міститься в паспорті громадянина у формі картки, що у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, а також в інших документах.

Крім того, в кінці квітня минулого року в мобільному додатку "Дія" стали доступні цифрові документи громадянина України.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд визнало офіційними документами внутрішній і закордонний паспорти в додатку "Дія".

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