Рада планирует продлить использование цифровых паспортов в Украине

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада приняла за основу законопроект о продлении использования цифровых паспортов. Речь идет о проекте закона №4355.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 303 нардепа.

Этот документ разрешает отображение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

Сейчас использование е-паспортов происходит в рамках реализации экспериментального проекта, предусмотренного постановлением Кабинета министров от 15 апреля 2020 года.

"Указанный экспериментальный проект имеет положительную динамику реализации, вместе с тем проект является временным, что делает невозможным использование гражданами Украины е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу после 2021 года", - подчеркивается в пояснительной записке.

К слову, количество украинцев, пользующихся электронными паспортами через мобильное приложение портала "Дия", составляет около 5 миллионов человек.

Напомним, в конце апреля прошлого года в мобильном приложении "Дия" стали доступны цифровые документы гражданина Украины.

Как писало РБК-Украина, правительство признало официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дия".