Кабмин признал официальным цифровой паспорт

Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

Е-паспорт можно использовать во время внутренних поездок и перелетов

Кабинет министров признал официальным цифровой паспорт гражданина Украины в приложении "Дія". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Facebook.

По данным Минцифры, отныне цифровые внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дія" считаются цифровыми аналогами бумажных паспортов. Электронный паспорт внутри страны предоставляет те же права и возможности, как и бумажный.

Пользоваться электронными паспортами можно:

во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;

во время медицинского обслуживания и банковских операций;

во время получения административных услуг.

В Минцифры отметили, что Украина стала первой в мире государством, где можно пользоваться цифровым паспортом и не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.

"Все документы в мобильном приложении "Дія" действительны только на территории Украины. Загранпаспорт предоставляет такие же права и возможности, как и национальный. Таким образом, если у гражданина нет водительского водителя или ID-карты, он может удостоверить свою личность с помощью зарубежного паспорта", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Минцифры объявило регистрацию на тестирование цифровых паспортов в приложении "Дія". Для тестирования необходимо иметь биометрический загранпаспорт и ID-карту.

До этого министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса цифрового паспорта гражданина Украины в приложении "Дія".