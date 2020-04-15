ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин признал официальным цифровой паспорт

Новости » Общество     15.04.2020 - 17:44
Кабмин признал официальным цифровой паспорт
Иллюстративное фото (thedigital.gov.ua)

Е-паспорт можно использовать во время внутренних поездок и перелетов

Кабинет министров признал официальным цифровой паспорт гражданина Украины в приложении "Дія". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Facebook.

По данным Минцифры, отныне цифровые внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дія" считаются цифровыми аналогами бумажных паспортов. Электронный паспорт внутри страны предоставляет те же права и возможности, как и бумажный.

Пользоваться электронными паспортами можно:

  • во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом;
  • во время медицинского обслуживания и банковских операций;
  • во время получения административных услуг.

В Минцифры отметили, что Украина стала первой в мире государством, где можно пользоваться цифровым паспортом и не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.

"Все документы в мобильном приложении "Дія" действительны только на территории Украины. Загранпаспорт предоставляет такие же права и возможности, как и национальный. Таким образом, если у гражданина нет водительского водителя или ID-карты, он может удостоверить свою личность с помощью зарубежного паспорта", - заявили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Минцифры объявило регистрацию на тестирование цифровых паспортов в приложении "Дія". Для тестирования необходимо иметь биометрический загранпаспорт и ID-карту.

До этого министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса цифрового паспорта гражданина Украины в приложении "Дія".

Кабмин поручил центрам занятости ускорить выплаты пособия по безработице Кабмин перенес весенний призыв
Новости Украины Кабинет Министров Украиныпаспорт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь