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Рада планирует запретить курение электронных сигарет в общественных местах

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №4358 за основу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 339 нардепов.

Предусмотрен запрет курения электронных приборов в общественных и на рабочих местах.

Предлагается запретить рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.

Также хотят запретить рекламную выкладку в местах продаж.

Закон устанавливает требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Подчеркивается, что запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.

Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий законопроект №4358.

Как писало РБК-Украина, Рада ранее приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе", который предлагает запретить рекламу е-сигарет и жидкостей, которые в них используются, а также табачных изделий для электрического нагрева.

Как писало РБК-Украина, в Украине ранее запретили продажу электронных сигарет гражданам до 18 лет. Соответствующий закон 1 января вступил в силу.

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