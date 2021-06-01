Рада планирует запретить курение электронных сигарет в общественных местах

В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Верховная рада одобрила соответствующий законопроект №4358 за основу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За документ проголосовали 339 нардепов.
Предусмотрен запрет курения электронных приборов в общественных и на рабочих местах.
Предлагается запретить рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.
Также хотят запретить рекламную выкладку в местах продаж.
Закон устанавливает требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.
Подчеркивается, что запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.
Напомним, ранее комитет ВР по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий законопроект №4358.
Как писало РБК-Украина, Рада ранее приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе", который предлагает запретить рекламу е-сигарет и жидкостей, которые в них используются, а также табачных изделий для электрического нагрева.
Как писало РБК-Украина, в Украине ранее запретили продажу электронных сигарет гражданам до 18 лет. Соответствующий закон 1 января вступил в силу.