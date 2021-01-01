Украинцам до 18 лет запретили продажу электронных сигарет. Штрафовать начнут позже

Фото: электронные сигареты (pixabay.com)

В Украине запретили продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет. Соответсвующий закон сегодня, 1 января, вступил в силу.

Документ был ранее опубликован в издании "Голос Украины".

Закон запрещает продажу электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями. При этом переходный период в применении закона составляет 18 месяцев.

Запрещена и продажа гражданам до 18 лет табакосодержащих изделий для электрического нагрева.

Согласно закону, это изделия с содержанием промышленно обработанного табака, не предназначенные для курения, нюхания, сосания или жевания, использующиеся для генерирования аэрозоля путем нагревания табака электрическим подогревателем с электронным управлением до температуры, при которой не происходит процесса горения (сгорания) изделия и выделения табачного дыма.

Размеры штрафов за нарушение правил продажи электронных сигарет

Ранее в законе были предусмотрены штрафы за нарушение правил торговли пивом (кроме безалкогольного), алкогольными, слабоалкогольными напитками, табачными изделиями. Теперь же в этот перечень добавили электронные сигареты и жидкости, используемыми в них, табакосодержащие изделия для электрического нагрева.

Речь идет о продаже в помещениях или на территориях, запрещенных законом, или в других местах, определенных решением местных властей, как таковые, где розничная торговля этими товарами запрещена. Также нарушением считается и их продажа лицу, которому нет 18 лет.

Нарушение правил торговли этими товарами будут наказывать штрафом от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (6800 - 13600 гривен).

Торговлю электронными сигаретами и жидкостями, используемыми в электронных сигаретах, табакосодержащими изделиями для электрического нагрева с рук будут наказывать таким же штрафом с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от их продажи.

Если же правила продажи нарушает лицо, которое в течение года штрафовали за аналогичное нарушение, его ожидает админвзыскание в размере от 800 до 1400 таких минимумов (13 600 - 23 800 гривен) с конфискацией предметов торговли.

Напомним, Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении в начале декабря.

Как писало РБК-Украина, в конце сентября Рада приняла за основу этот закон. За него проголосовали 272 нардепа.

Данный проект закона правительство внесло в Раду в начале июня.