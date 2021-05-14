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В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах

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Украина, Пятница 14 мая 2021 16:28
В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах Фото: курение электронных сигарет в общественных местах хотят запретить (pixabay.com)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят запретить курение электронных сигарет в общественных местах. Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий законопроект №4358.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

"Народные депутаты приняли решение поддержать новый текст законопроекта №4358-д и рекомендовать Верховной раде принять его за основу", - говорится в сообщении.

Предусмотрен запрет курения электронных приборов в общественных и на рабочих местах.

Этот закон предлагает запретить рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажу табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.

Также запрещается и рекламная выкладка в местах продаж.

Устанавливается требование, что 30% площади на пачках табачных изделий для бездымных сигарет должны занимать медицинские предупреждения.

Подчеркивается, что запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через шесть месяцев после принятия закона.

Напомним, ранее Рада приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе". Документ предлагает запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, в них используются, а также табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).

Как писало РБК-Украина, в Украине ранее запретили продажу электронных сигарет Украинские до 18 лет. Соответствующий закон 1 января вступил в силу.

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