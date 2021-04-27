ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада планирует запретить рекламу е-сигарет

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 18:06
Рада планирует запретить рекламу е-сигарет Фото: Рада приняла за основу закон о запрете рекламы е-сигарет (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе". Документ предлагает запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, в них использующихся, а также табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 284 парламентария.

Закон предлагает запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а также ТИЭН.

Рекламу таких изделий предусмотрено заменить социальной антирекламой.

В частности, рекламодатели алкогольных напитков и табачных изделий, е-сигарет, жидкостей, используемых в них, обязаны направлять на производство и распространение социальной рекламы о вреде табакокурения, потребления е-сигарет и злоупотребления алкоголем не менее 5 процентов средств, потраченных ими на распространение рекламы своей продукции в пределах Украины.

Распорядители этих средств ежеквартально обнародуют отчет об их использовании.

Напомним, в Украине запретили продажу электронных сигарет украинцам до 18 лет. Соответсвующий закон 1 января вступил в силу.

Запрещается продажа электронных сигарет лицам, не достигшим 18 лет, на уровне с традиционными табачными изделиями. При этом переходный период в применении закона составляет 18 месяцев.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада одобрила этот закон во втором чтении в начале декабря.

Так, в конце сентября Рада приняла за основу этот закон. За него проголосовали 272 нардепа.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество реклама Верховная Рада электронные сигареты
NEWS
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента