Рада планирует запретить рекламу е-сигарет

Фото: Рада приняла за основу закон о запрете рекламы е-сигарет (Виталий Носач/РБК-Украина)

Верховная рада приняла за основу законопроект №4212 об изменениях в статью 22 закона "О рекламе". Документ предлагает запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, в них использующихся, а также табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 284 парламентария. Закон предлагает запретить рекламу электронных сигарет и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, а также ТИЭН. Рекламу таких изделий предусмотрено заменить социальной антирекламой. В частности, рекламодатели алкогольных напитков и табачных изделий, е-сигарет, жидкостей, используемых в них, обязаны направлять на производство и распространение социальной рекламы о вреде табакокурения, потребления е-сигарет и злоупотребления алкоголем не менее 5 процентов средств, потраченных ими на распространение рекламы своей продукции в пределах Украины. Распорядители этих средств ежеквартально обнародуют отчет об их использовании.