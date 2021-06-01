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Рада планує заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях

Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях. Верховна рада схвалила відповідний законопроект №4358 за основу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосували 339 нардепів.

Передбачена заборона куріння електронних приладів у громадських та на робочих місцях.

Пропонується заборонити рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами.

Також хочуть заборонити рекламну викладку в місцях продажів.

Закон встановлює вимогу, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження.

Підкреслюється, що заборона вживання бездимних і електронних сигарет у громадських місцях набуде чинності через шість місяців після прийняття закону.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань здоров'я нації підтримав відповідний законопроект №4358.

Як писало РБК-Україна, Рада раніше прийняла за основу законопроект №4212 про зміни до статті 22 закону "Про рекламу", який пропонує заборонити рекламу е-сигарет і рідин, які в них використовуються, а також тютюнових виробів для електричного нагріву.

Як писало РБК-Україна, в Україні раніше заборонили продаж електронних сигарет громадянам до 18 років. Відповідний закон 1 січня набув чинності.

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