Рада планує заборонити куріння електронних сигарет у громадських місцях

За документ проголосували 339 нардепів.

Передбачена заборона куріння електронних приладів у громадських та на робочих місцях.

Пропонується заборонити рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів і рідин з ароматизаторами.

Також хочуть заборонити рекламну викладку в місцях продажів.

Закон встановлює вимогу, що 30% площі на пачках тютюнових виробів для бездимних сигарет повинні займати медичні попередження.

Підкреслюється, що заборона вживання бездимних і електронних сигарет у громадських місцях набуде чинності через шість місяців після прийняття закону.