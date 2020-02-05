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Рада планирует ввести национальную инвентаризацию лесов

Новости » Политика     05.02.2020 - 11:21
Рада планирует ввести национальную инвентаризацию лесов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы приняли соответствующий законопроект за основу 

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов. За проект закона проголосовали 374 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно, в том числе 2 миллиона на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 миллиона - на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", - указано в пояснительной.

Напомним, комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной раде принять законопроект №2379 за основу в первом чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2019 года закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат вступил в силу.

Добавим также, в ноябре в шести областях Украины запустили пилотный проект "Лес в смартфоне", который объединяет электронный реестр заготовки древесины и онлайн-карту вырубок.

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