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Раде рекомендуют предусмотреть проведение национальной инвентаризации лесов

Новости » Политика     10.12.2019 - 18:00
Раде рекомендуют предусмотреть проведение национальной инвентаризации лесов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Экологический комитет рекомендует принять Раде соответствующий проект закона за основу в первом чтении

Комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной раде принять законопроект №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов. Об этом РБК-Украина сообщили в комитете.

Так, комитет рекомендует принять проект закона за основу в первом чтении.

"Комитет рекомендует Верховной раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении принять законопроект за основу", - сообщили в комитете.

За соответствующее решение проголосовало большинство членов комитета.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно, в том числе 2 миллиона на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 миллиона - на оплату труда временных работников, которые будут проводить обследование лесов.

"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", - указано в пояснительной.

Напомним, анонсировалось, что комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования во вторник, 10 декабря, рассмотрит законопроект №2379, которым предлагается проведение национальной инвентаризации лесов.

Так, 21 ноября закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат вступил в силу.

Как писало РБК-Украина, в ноябре в шести областях Украины запустили пилотный проект "Лес в смартфоне", который объединяет электронный реестр заготовки древесины и онлайн-карту вырубок.

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