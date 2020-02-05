Рада планує ввести національну інвентаризацію лісів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи прийняли відповідний законопроект за основу

Верховна рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2379 про внесення змін до Лісового кодексу України з приводу проведення національної інвентаризації лісів. За проект закону проголосували 374 нардепа, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що обсяг бюджетних коштів, необхідний для проведення національної інвентаризації лісів, визначено в розмірі близько 9 млн грн щорічно, в тому числі 2 мільйони на утримання постійного персоналу державної спеціалізованої організації та 3 мільйони - на оплату праці тимчасових працівників, які будуть проводити обстеження лісів.

"Розрахунковий рівень необхідних витрат змінюється від 7,7 млн ​​грн до 12,6 млн грн в окремі роки, що обумовлено необхідністю придбання програмного забезпечення, приладів, обладнання та автомобільної техніки", - зазначено в пояснювальній.

Нагадаємо, комітет парламенту з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №2379 за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці листопада 2019 року закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат набув чинності.

Додамо також, у листопаді в шести областях України запустили пілотний проект "Ліс у смартфоні", який об'єднує електронний реєстр заготівлі деревини і онлайн-карту вирубок.