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В Украине запустили проект "Лес в смартфоне"

Новости » Общество     11.11.2019 - 14:41
В Украине запустили проект "Лес в смартфоне"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пилотный проект пока действует в шести областях

В шести областях Украины запустили пилотный проект "Лес в смартфоне", который совмещает электронный реестр заготовки древесины и онлайн-карту вырубок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что по состоянию на 11 ноября здесь обнародована информация о 30,6 тыс. выданных разрешительных билетов на заготовку древесины. Онлайн-карта вырубок распространяется на Черниговскую, Полтавскую, Ровенскую, Киевскую, Волынскую, Тернопольскую области.

Сервис доступен по адресу lk.ukrforest.com. Реестр содержит ряд опций, в частности, можно выбрать необходимую область, лесхоз, лесничество, квартал и надел, систему и тип вырубок, их статус и период проведения.

При этом украинцев призывают в случае выявления места вырубки леса без соответствующего билета, обратиться в лесничество или вызвать полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада запретила вырубку леса на склонах Карпат. Отметим, в 2011 году мораторий на вырубку перестал действовать, и проведение сплошных вырубок елово-буковых лесов опять стало возможным. Мораторий был введен в 2000 году сроком на 10 лет.

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