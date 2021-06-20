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Рада планирует проголосовать за закон об олигархах в ближайшие недели

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда народные депутаты в первом чтении проголосуют за предложенный президентом законопроект об олигархах. По его словам, голосование может состояться в ближайшие недели.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВР.

Как отметил Разумков, сроки рассмотрения этого законопроекта зависят от того, когда документ подготовит профильный комитет.

"На следующей пленарной неделе или через неделю, в зависимости от того, когда он будет подготовлен комитетом к рассмотрению, мы сможем увидеть законопроект в зале", - сказал он.

Разумков добавил, что президентский законопроект и альтернативные документы будут рассмотрены в первом чтении до конца текущей сессии, то есть до середины июля.

Напомним, на этой неделе парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовал доработать законопроект об олигархах, поскольку документ не соответствует Соглашению об ассоциации Украины с ЕС.

Больше о планах президента по олигархам - в материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".

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законопроектВладимир ЗеленскийолигархиВерховная РадаДмитрий Разумков