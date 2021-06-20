RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Рада планує проголосувати за закон про олігархів найближчими тижнями

Автор: Дмитро Левицький

Голова Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли народні депутати у першому читанні проголосують за запропонований президентом законопроект про олігархів. За його словами, голосування може відбутися найближчими тижнями.

Про це повідомила прес-служба Апарату ВР.

Як зазначив Разумков, терміни розгляду цього законопроекту залежать від того, коли документ підготує профільний комітет.

"На наступному пленарному тижні або через тиждень, залежно від того, коли він буде підготовлений комітетом до розгляду, ми зможемо побачити законопроект в залі", - сказав він.

Разумков додав, що президентський законопроект і альтернативні документи будуть розглянуті у першому читанні до кінця поточної сесії, тобто до середини липня.

Нагадаємо, цього тижня парламентський комітет з питань інтеграції України до ЄС рекомендував доопрацювати законопроект про олігархів, оскільки документ не відповідає Угоді про асоціацію України з ЄС.

Більше про плани президента щодо олігархів - у матеріалі "Олігархи в законі. Як Зеленський хоче обмежити найбільших бізнесменів".

Читайте РБК-Україна в Google News
законопроектВолодимир ЗеленськийолигархиВерховна РадаДмитро Разумков