Зеленский: законопроект об олигархах - это цивилизованный выход из-под их влияния
Принятие в Верховной Раде законопроекта о деоліграхізации является цивилизованным путем решения вопроса с влиянием крупного бизнеса на политику. Такой шаг власти должен поддержать нардепы.
Об этом на форуме "Украина 30" сказал президент Украины Владимир Зеленсткий.
Он отметил, что Украине сегодня нужна стабильность и безальтернативная власть.
"Я считаю, что я достаточно сделал для того, чтобы предоставить возможность людям работать цивилизованно в Украине. Если вдруг так случится, что парламентарии захотят превратиться из законников в бизнесменов, то я буду ждать поддержку от общества. А пока я работаю", - сказал Зеленский.
Он выразил уверенность, что законопроект поддержат в Раде.
"Я уверен в партии Слуга народа, которая должна поддержать, есть демократические партии, которые также должны поддержать. Украине нужна стабильность, это цивилизованный выход из-под влияния олигархов и это выход для олигархов", - подчеркнул президент.
Отметим, в Украине подготовили законопроект об олигархах. Впрочем, готовятся и другие законодательные инициативы по этому вопросу.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина рассказал, какие еще законы об олигархах могут принять.
Эти законы, по его словам, должны касаться антимонопольных дел, медиа. Есть также идеи по антитрастовому законодательству.
Ранее в Раде анонсировали наработку еще семи законопроектов в рамках деолигархизации.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они оба подпадают под соответствующие критерии.