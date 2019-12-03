Рада зробила ще один крок для остаточного зняття депутатської недоторканності

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кримінальну справу проти нардепа зможе відкривати виключно генпрокурор

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 253 нардепа.

Зміни до КПК

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими виключити норми щодо депутатської недоторканості, при цьому передбачити особливості початку досудового розслідування щодо нардепа, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата.

Передбачається визначити можливість початку кримінальної справи, де ймовірним фігурантом є депутат Ради, виключно генеральним прокурором (особою, яка виконує його обовʼязки). Пропонується, що клопотання про дозвіл на затримання, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чи домашнього арешту, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, а також про застосування інших заходів, у тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, що відповідно до закону обмежують права і свободи депутата ВР, розгляд яких віднесено до повноважень слідчого судді, мають бути підтримані генпрокурором або виконувачем його обов'язків.

Пропонується визначити, що розгляд таких клопотань здійснюється слідчим суддею апеляційного суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - слідчим суддею ВАКС.

Також передбачається можливість оскарження відповідних ухвал.

Зміни до закону "Про статус народного депутата"

До ЗУ "Про статус народного депутата України" також вносяться зміни, якими визначається, що:

нардепи не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп (відповідна норма передбачена Конституцією України);

особливості початку досудового розслідування щодо нардепа, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо депутата ВР визначаються нормами Кримінального процесуального кодексу України.

З Регламенту Верховної ради виключаються норми щодо порядку внесення та розгляду парламентом подань про надання згоди на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності, затримання чи арешту.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку жовтня у парламенті з'явився текст законопроекту №2237, яким пропонується дозволити прослушку народних депутатів.

Додамо, профільний комітет ВР підкреслював, що недоцільно в законопроекті президента Володимира Зеленського №1009 піднімати питання про зняття депутатської недоторканності і внесення змін в закон України про статус народного депутата. Члени комітету рекомендували розробити окремий закон. Тому нардепи прийняли законопроект №1009 у другому читанні без норми про дозвіл на прослушку нардепів.