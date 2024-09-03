Рада підтримала за основу законопроект щодо звільнення від мобілізації українців до 25 років

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №11379-д. Він передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, в першому читанні документ підтримали 295 парламентарів. Даний законопроект забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".

Водночас тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

Що передувало

Зараз в Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років. Але водночас є низка виключень, коли чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників.

Мова про чоловіків: