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Рада підтримала за основу законопроект щодо звільнення від мобілізації українців до 25 років

Вівторок 03 вересня 2024 15:30
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Рада підтримала за основу законопроект щодо звільнення від мобілізації українців до 25 років Ілюстративне фото: Рада підтримала за основу законопроект щодо звільнення від мобілізації українців до 25 років (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт №11379-д. Він передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у Telegram написав народний депутат Ярослав Железняк.

За його даними, в першому читанні документ підтримали 295 парламентарів. Даний законопроект забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних".

Водночас тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати, дозволяє звільнити в запас.

Що передувало

Зараз в Україні триває мобілізація військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 років. Але водночас є низка виключень, коли чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників.

Мова про чоловіків:

  • які пройшли строкову службу у мирний час;
  • які закінчили вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;
  • визнані військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

Мобілізація в Україні

У лютому цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків. У документі вказано, що протягом 12 місяців з дня звільнення в запас строковики не можуть бути призвані знову на військову службу.

А вже у квітні Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації з 27 до 25 років.

Детально про мобілізацію до 25 років - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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