Рада поддержала за основу законопроект об освобождении от мобилизации украинцев до 25 лет

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №11379-д. Он предусматривает освобождение от мобилизации украинцев младше 25 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его данным, в первом чтении документ поддержали 295 парламентариев. Данный законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно пригодных".

В то же время тех, кто подпадает под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, позволяет уволить в запас.

Что предшествовало

Сейчас в Украине идет мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет. Но в то же время есть ряд исключений, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников.

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