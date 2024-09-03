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Рада поддержала за основу законопроект об освобождении от мобилизации украинцев до 25 лет

Вторник 03 сентября 2024 15:30
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Рада поддержала за основу законопроект об освобождении от мобилизации украинцев до 25 лет Иллюстративное фото: Рада поддержала за основу законопроект об освобождении от мобилизации украинцев до 25 лет (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №11379-д. Он предусматривает освобождение от мобилизации украинцев младше 25 лет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.

По его данным, в первом чтении документ поддержали 295 парламентариев. Данный законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно пригодных".

В то же время тех, кто подпадает под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, позволяет уволить в запас.

Что предшествовало

Сейчас в Украине идет мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет. Но в то же время есть ряд исключений, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников.

Речь о мужчинах:

  • прошедшие срочную службу в мирное время;
  • которые окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получило определенную военно-учетную специальность;
  • признаны военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный военное время.

Мобилизация в Украине

В феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В документе указано, что в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны снова на военную службу.

А уже в апреле Зеленский подписал закон о понижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.

Подробно о мобилизации до 25 лет – читайте в материале РБК-Украина.

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