Рада поддержала за основу законопроект об освобождении от мобилизации украинцев до 25 лет
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №11379-д. Он предусматривает освобождение от мобилизации украинцев младше 25 лет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в Telegram написал народный депутат Ярослав Железняк.
По его данным, в первом чтении документ поддержали 295 парламентариев. Данный законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно пригодных".
В то же время тех, кто подпадает под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, позволяет уволить в запас.
Что предшествовало
Сейчас в Украине идет мобилизация военнообязанных мужчин в возрасте от 25 лет. Но в то же время есть ряд исключений, когда мужчины в возрасте от 18 до 25 лет причисляются к категории призывников.
Речь о мужчинах:
- прошедшие срочную службу в мирное время;
- которые окончили высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получило определенную военно-учетную специальность;
- признаны военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и годный военное время.
Мобилизация в Украине
В феврале этого года президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В документе указано, что в течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны снова на военную службу.
А уже в апреле Зеленский подписал закон о понижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет.
Подробно о мобилизации до 25 лет – читайте в материале РБК-Украина.
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