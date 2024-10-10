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Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів

Четвер 10 жовтня 2024 12:02
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Рада підтримала виключення Одарченка та Дмитрука зі складу Комітетів Колаж: народні депутати-втікачі Артем Дмитрук та Андрій Одарченко (РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 10 жовтня, Верховна Рада провела голосування щодо виключення народних зі складу Комітетів депутатів-втікачів Артема Дмитрука та Андрія Одарченка. Рішення підтримали 245 народних обранців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до результатів голосування:

  • Одарченка було виключено зі складу антикорупційного Комітету;
  • Дмитрука - зі складу правоохоронного Комітету.

Хто такий Дмитрук

25 серпня ЗМІ повідомили, що Артем Дмитрук втік до Молдови, і цю інформацію підтвердило Державне бюро розслідувань. Водночас йому висунули підозру у справі про напад на правоохоронця та військового.

Генеральний прокурор Андрій Кості зазначив, що Україна застосує всі можливі міжнародно-правові засоби для повернення нардепа на "додому". Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також прокоментував можливість позбавлення Дмитрука депутатського мандату.

Невдовзі Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило нардепа у міжнародний розшук. Нещодавно сам втікач заявив, що перебуває в Лондоні, де, за його словами, проходить суд, на якому вирішується питання його екстрадиції до України.

У тому ж числі нещодавно Дмитрук зміг взяти онлайн-участь у засіданні правоохоронного комітету, де також були представники Нацполіції.

Хто такий Одарченко

У листопаді 2023-го Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) висунули підозру народному депутату Одарченку. Згідно з інформацією правоохоронців, він намагався дати хабар у розмірі 50 тисяч доларів у криптовалюті Bitcoin колишньому голові Агентства відновлення Мустафі Найєму.

Вже на наступний день суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 15 мільйонів гривень. Одарченко швидко сплатив цю суму і вийшов на волю.

У вересні 2024-го з'ясувалось, що нардеп втік до Румунії, у зв'язку з чим Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення щодо заочного арешту після оголошення у міжнародний розшук.

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