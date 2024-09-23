Втеча Одарченка. ВАКС заоочно заарештував нардепа

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) України.

Як повідомили в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ), народний депутат перетнув державний кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області поза межами пункту пропуску з Румунією. Після цього він звернувся о державних органів з проханням надати йому притулок.

Прокурор САП, своєю чергою, внесла клопотання про стягнення застави. Зокрема є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту.

Втеча Одарченка

21 листопада 2023 року НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура САП оголосили підозру народному депутату Одарченку. За інформацією правоохоронців, він намагався дати хабар колишньому голові Агентства відновлення Мустафі Найєму у криптовалюті Bitcoin на суму 50 тисяч доларів, сподіваючись отримати підтримку у виділенні коштів з фонду для ліквідації наслідків російської агресії, які мали бути використані для ремонту будівель університету, де Одарченко обіймав посаду ректора.

Наступного дня, 22 листопада, суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для підозрюваного, визначивши його у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. Проте Одарченко швидко сплатив цю суму і вийшов на свободу.

19 вересня ВАКС задовольнив клопотання щодо оголошення Одарченка в міжнародний розшук, через те, що він міг втекти за кордон.