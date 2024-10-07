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Раді запропонували виключити з комітетів нардепів-втікачів Одарченка та Дмитрука

Київ, Понеділок 07 жовтня 2024 18:32
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Раді запропонували виключити з комітетів нардепів-втікачів Одарченка та Дмитрука Фото: Артем Дмитрук, нардеп (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Нардепів Андрія Одарченка та Артема Дмитрука, які втекли з України, можуть виключити зі складу комітетів. Таке питання розгляне Верховна Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний проект постанови.

Згідно з документом, який внесли до Ради, пропонується:

  • виключити Одарченка, який є нардепом від фракції "Слуга народу", зі складу комітету з питань антикорупційної політики;
  • виключити Дмитрука, який входить до складу групи "Відновлення України", зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності.

Зазначимо, що такий проект постанови внесли до Ради після чуток про те, що Дмитрук сьогодні, 7 жовтня, брав участь у засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року Андрію Одарченку повідомили про підозру у спробі дати хабар тоді ще голові Агентства відновлення Мустафі Найєму у розмірі 50 тисяч доларів у криптовалюті.

Таким чином нардеп хотів "посприяти" виділенню грошей із фонду для ліквідації наслідків російської агресії на ремонт університету, де він обіймав посаду ректора.

Суд помістив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 15 млн гривень. Практично одразу після цього нардеп вийшов із СІЗО. У вересні стало відомо, що Одарченко втік за кордон, його оголосили у міжнародний розшук.

Водночас Дмитруку наприкінці серпня повідомили про підозру у нападі на правоохоронця та військового. Але на той момент нардеп вже втік за кордон.

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