Рада підтримала відставку Малюка з посади голови СБУ

Зазначимо, у понеділок, 13 січня що комітет ВРУ з питань нацбезпеки та оборони розглянув подання президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки й не підтримав рішення.

Втім, сьогодні питання було винесено на повторний розгляд Комітетом, який все ж підтримав відставку Малюка.

Голосування пофракційно:

"Слуга народу" - "за" 168, "проти" 3, "утримався" 6, не голосували - 23;

"Європейська Солідарність" - "за" 0, "проти" 21, "утримався" 0, не голосували - 2;

"Батьківщина" - "за" 11, "проти" 3, "утримався" 1, не голосували - 2;

"Платформа за життя та мир" - "за" 12, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 3;

"Голос" - "за" 0, "проти" 16, "утримався" 0, не голосували - 0;

"Відновлення України" - "за" 10, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 1;

Партія "За майбутнє" - "за" 11, "проти" 1, "утримався" 0, не голосували - 0;

"Довіра" - "за" 18, "проти" 0, "утримався" 0, не голосували - 0.

Звільнення Малюка з посади глави СБУ

5 січня Василь Малюк оголосив про відставку з посади голови Служби безпеки України. Президент Володимир Зеленський подякував йому за роботу та запропонував продовжити діяльність у системі СБУ, зосередившись на асиметричних спецопераціях проти Росії.

За словами президента, Малюк має зробити цей напрямок одним із найпотужніших у світі, забезпечивши необхідні ресурси та політичну підтримку.

Малюк підтвердив свій намір залишатися в системі, наголосивши, що СБУ продовжить завдавати ударів окупанту у тилу та на фронті, забезпечуючи безпеку України, і підкреслив важливість єдності та взаємної довіри для протидії ворогу.

На запитання про реакцію військових на кадрові зміни Зеленський зазначив, що поважає думку всіх, але робитиме ротації, які вважає необхідними.

Натомість тимчасовим керівником СБУ призначено начальника Центру спецоперацій "А" Євгена Хмару, а його заступником став Іван Рудницький.

Що відомо про Василя Малюка

Василь Малюк народився 28 лютого 1983 року у Коростишеві на Житомирщині. Генерал-лейтенант, Герой України, очолював Службу безпеки України з 7 лютого 2023 року по 5 січня 2026-го.

Під його керівництвом СБУ провела низку знакових спецоперацій проти Росії. Однією з найгучніших є "Павутина", в рамках якої було завдано потужного удару по стратегічній авіації ворога на чотирьох аеродромах у Росії.

Малюк особисто координував підготовку і виконання операцій у глибокому тилу супротивника, а також планував атаки на Кримський міст, використовуючи вантажівки з вибухівкою, морські та підводні дрони.

Під його керівництвом після впровадження бойових морських дронів "Sea Baby" СБУ завдала ударів по 14 російських кораблях і знищила підводну субмарину класу "Варшавянка" у порту Новоросійська.

Під час його каденції служба системно атакувала нафтопереробну інфраструктуру ворога, блокуючи фінансування війни Росії, і значно посилила контррозвідку, запобігаючи більшості запланованих терактів та викриваючи сотні агентурних мереж.

Важливою частиною роботи Малюка стало самоочищення СБУ від російських "кротів". Під його керівництвом викрили понад десять агентів РФ, серед яких були високопосадовці, яких він особисто затримував, зокрема підозрюваний у держзраді Дмитро Козюра.

Кадрові перестановки у владі

На початку року Зеленський провів та ініціював низку змін у керівництві держави. Керівником Офісу президента став Кирило Буданов, а очільником ГУР - Олег Іващенко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки.

Уряд також зазнав ротацій: Михайло Федоров очолить Міноборони, а Денис Шмигаль перейде на посаду першого віцепрем’єра та міністра енергетики.

Президент анонсував оновлення всіх силових та правоохоронних відомств і майбутні ротації в армії. Більшість звільнених керівників залишаться в системі на нових посадах.