Рада підтримала важливий закон про вдосконалення пошуку зниклих та ідентифікації тіл

Законопроєкт №14095 передбачає можливість залучення міжнародних фахівців для проведення ДНК-експертиз, а також використання оцифрованих відбитків пальців.

Як зазначено в пояснювальній записці, мета законопроєкту - модернізувати національне законодавство та забезпечити умови для оперативного залучення міжнародної підтримки в питаннях ідентифікації осіб.

Це має пришвидшити процеси пошуку людей, зниклих безвісти за особливих обставин.

Наразі українське законодавство, зокрема Кримінальний процесуальний кодекс, дозволяє залучати іноземних експертів лише в межах міжнародного співробітництва під час розслідування окремих категорій кримінальних проваджень.

Водночас закон "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" регламентує порядок роботи з геномними даними, але не містить положень про внесення до електронного реєстру результатів, отриманих криміналістами Національної поліції або залученими спеціалістами з інших держав чи міжнародних організацій.

У документі підкреслюється, що чинні норми не враховують нових викликів, пов’язаних з умовами воєнного стану, що обмежує можливості ідентифікації осіб. Саме тому виникла потреба оновити нормативну базу та адаптувати її під сучасні реалії.