Рада поддержала важный закон о совершенствовании поиска пропавших и идентификации тел

Сегодня, 4 декабря, Верховная Рада приняла за основу законопроект, который совершенствует правовые основы розыска лиц, пропавших без вести, и идентификации неопознанных тел (останков) во время военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.
Законопроект №14095 предусматривает возможность привлечения международных специалистов для проведения ДНК-экспертиз, а также использования оцифрованных отпечатков пальцев.
Как указано в пояснительной записке, цель законопроекта - модернизировать национальное законодательство и обеспечить условия для оперативного привлечения международной поддержки в вопросах идентификации лиц.
Это должно ускорить процессы поиска людей, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Сейчас украинское законодательство, в частности Уголовный процессуальный кодекс, позволяет привлекать иностранных экспертов только в рамках международного сотрудничества при расследовании отдельных категорий уголовных производств.
В то же время закон "О государственной регистрации геномной информации человека" регламентирует порядок работы с геномными данными, но не содержит положений о внесении в электронный реестр результатов, полученных криминалистами Национальной полиции или привлеченными специалистами из других государств или международных организаций.
В документе подчеркивается, что действующие нормы не учитывают новых вызовов, связанных с условиями военного положения, что ограничивает возможности идентификации лиц. Именно поэтому возникла необходимость обновить нормативную базу и адаптировать ее под современные реалии.
Напомним, ранее парламент уже поддержал законопроект, который устанавливает четкие сроки признания пропавших без вести умершими, что должно уменьшить правовую неопределенность для семей военных и гражданских.
Также Кабинет министров одобрил запуск экспериментального проекта, по которому погибших в результате российской агрессии будут идентифицировать по биометрическим данным.
