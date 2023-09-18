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Комітет Ради підтримав пропозицію Зеленського щодо закону про е-декларації

Понеділок 18 вересня 2023 12:46
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Комітет Ради підтримав пропозицію Зеленського щодо закону про е-декларації Фото: Комітет Ради підтримав пропозицію Зеленського щодо закону про е-декларації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Комітет з питань антикорупційної політики Верховної Ради підтримав пропозиції викладені у вето президента Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування. Йдеться про миттєве відкриття декларацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Рішення підтримали усі члени Комітету Ради.

Железняк зазначив, що питання скоро розглядатимуть у залі парламенту.

Закон про е-декларування

Зазначимо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Нині таку норму вирішили повернути. Верховна рада прийняла відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до Зеленського ветувати закон. Він так і зробив. Президента також закликав парламентаріїв прийняти новий закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

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Верховна рада Електронне декларування
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