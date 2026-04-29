Рада підтримала повернення конкурсів на посади держслужби

Що передбачає законопроєкт

Урядовий документ №13478-1 у першому читанні підтримали 236 народних депутатів. За словами Шуляк, нові правила забезпечать проходження служби відповідно до стандартів Європейського Союзу.

"Зокрема, мова про кар’єрне просування, пріоритетний вступ для ветеранів, внутрішні конкурси і кадровий резерв, що спростить призначення на посади, але забезпечить дотримання меритократичного принципу", - розповіла нардеп.

Зокрема, документ пропонує:

відновити конкурси на посади держслужби та в органах місцевого самоврядування, куди людей призначали без відбору під час дії воєнного стану;

запровадити пріоритетне право на працевлаштування для ветеранів війни (за умови рівної професійної компетентності з іншими кандидатами);

створити механізми кар'єрного просування: можливість переведення на вищі посади протягом року після відмінного оцінювання та проведення внутрішніх конкурсів;

дозволити призначення без конкурсу на територіях, де ведуться бойові дії або які тимчасово окуповані РФ;

створити кадровий резерв та запровадити адаптацію для держслужбовців категорій "Б" і "В".

Коли відновлять відбір

Повернення до конкурсних процедур відбуватиметься поступово - з червня по вересень 2026 року для різних категорій посад.

Водночас керівництво матиме 3 місяці на те, щоб подовжити роботу службовцям, яких раніше призначили без конкурсу. Для цього потрібна згода самого працівника, проходження спецперевірки, оцінювання та продовження роботи у тому ж державному органі.