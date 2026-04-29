Рада поддержала возвращение конкурсов на должности госслужбы

Что предусматривает законопроект

Правительственный документ №13478-1 в первом чтении поддержали 236 народных депутатов. По словам Шуляк, новые правила обеспечат прохождение службы в соответствии со стандартами Европейского Союза.

"В частности, речь о карьерном продвижении, приоритетном поступлении для ветеранов, внутренних конкурсах и кадровом резерве, что упростит назначение на должности, но обеспечит соблюдение меритократического принципа", - рассказала нардеп.

В частности, документ предлагает:

восстановить конкурсы на должности госслужбы и в органах местного самоуправления, куда людей назначали без отбора во время действия военного положения;

ввести приоритетное право на трудоустройство для ветеранов войны (при условии равной профессиональной компетентности с другими кандидатами);

создать механизмы карьерного продвижения: возможность перевода на высшие должности в течение года после отличной оценки и проведения внутренних конкурсов;

разрешить назначение без конкурса на территориях, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы РФ;

создать кадровый резерв и ввести адаптацию для госслужащих категорий "Б" и "В".

Когда возобновят отбор

Возвращение к конкурсным процедурам будет происходить постепенно - с июня по сентябрь 2026 года для различных категорий должностей.

В то же время руководство будет иметь 3 месяца на то, чтобы продлить работу служащим, которых ранее назначили без конкурса. Для этого требуется согласие самого работника, прохождение спецпроверки, оценки и продолжение работы в том же государственном органе.