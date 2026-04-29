Рада поддержала возвращение конкурсов на должности госслужбы

Верховная Рада приняла за основу законопроект о восстановлении конкурсного отбора на должности государственной службы. Это решение является одним из "маяков" программы Ukraine Facility.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации госвласти Елену Шуляк.
Правительственный документ №13478-1 в первом чтении поддержали 236 народных депутатов. По словам Шуляк, новые правила обеспечат прохождение службы в соответствии со стандартами Европейского Союза.
"В частности, речь о карьерном продвижении, приоритетном поступлении для ветеранов, внутренних конкурсах и кадровом резерве, что упростит назначение на должности, но обеспечит соблюдение меритократического принципа", - рассказала нардеп.
В частности, документ предлагает:
Возвращение к конкурсным процедурам будет происходить постепенно - с июня по сентябрь 2026 года для различных категорий должностей.
В то же время руководство будет иметь 3 месяца на то, чтобы продлить работу служащим, которых ранее назначили без конкурса. Для этого требуется согласие самого работника, прохождение спецпроверки, оценки и продолжение работы в том же государственном органе.
Напомним, ранее Рада приняла законопроект №13347, который меняет правила поступления на госслужбу для мужчин.
Кроме того, для госслужащих ввели обязательные требования к знанию английского языка. Это также касается руководителей высших учебных заведений.