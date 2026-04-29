RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Рада поддержала возвращение конкурсов на должности госслужбы

22:09 29.04.2026 Ср
2 мин
В парламенте рассказали детали принятого законопроекта
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Рада возобновила конкурсы на госслужбу (Виталий Носач, РБК-Украина)

Верховная Рада приняла за основу законопроект о восстановлении конкурсного отбора на должности государственной службы. Это решение является одним из "маяков" программы Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации госвласти Елену Шуляк.

Читайте также: Центральную и местную власть в Украине "разделят": какой важный закон поддержала Рада

Что предусматривает законопроект

Правительственный документ №13478-1 в первом чтении поддержали 236 народных депутатов. По словам Шуляк, новые правила обеспечат прохождение службы в соответствии со стандартами Европейского Союза.

"В частности, речь о карьерном продвижении, приоритетном поступлении для ветеранов, внутренних конкурсах и кадровом резерве, что упростит назначение на должности, но обеспечит соблюдение меритократического принципа", - рассказала нардеп.

В частности, документ предлагает:

  • восстановить конкурсы на должности госслужбы и в органах местного самоуправления, куда людей назначали без отбора во время действия военного положения;
  • ввести приоритетное право на трудоустройство для ветеранов войны (при условии равной профессиональной компетентности с другими кандидатами);
  • создать механизмы карьерного продвижения: возможность перевода на высшие должности в течение года после отличной оценки и проведения внутренних конкурсов;
  • разрешить назначение без конкурса на территориях, где ведутся боевые действия или которые временно оккупированы РФ;
  • создать кадровый резерв и ввести адаптацию для госслужащих категорий "Б" и "В".

Когда возобновят отбор

Возвращение к конкурсным процедурам будет происходить постепенно - с июня по сентябрь 2026 года для различных категорий должностей.

В то же время руководство будет иметь 3 месяца на то, чтобы продлить работу служащим, которых ранее назначили без конкурса. Для этого требуется согласие самого работника, прохождение спецпроверки, оценки и продолжение работы в том же государственном органе.

Напомним, ранее Рада приняла законопроект №13347, который меняет правила поступления на госслужбу для мужчин.

Кроме того, для госслужащих ввели обязательные требования к знанию английского языка. Это также касается руководителей высших учебных заведений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
