Рада підтримала ліквідацію МСЕК у першому читанні

За словами Железняка, в рамках першого читання, законопроєкт #12178 підтримали 260 народних депутатів.

"Функції будуть покладені на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я", - додав він.

Реформування МСЕК

У жовтні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, який започаткував ліквідацію МСЕК як частину реформи системи оцінки інвалідності в Україні. Уже 1 листопада Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, згідно з яким МСЕК буде повністю ліквідовано з 1 січня 2025 року.

Передумовою такого рішення стала низка корупційних скандалів, які торкнулися керівників МСЕК у різних регіонах. Однією з найрезонансніших справ стало викриття незаконного збагачення керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. У неї та її сина було вилучено близько 6 мільйонів доларів готівкою.

Згодом були викриті й інші посадовці, пов’язані з корупцією у системі МСЕК. Зокрема, стало відомо, що понад 50 прокурорів із Хмельницької обласної прокуратури мали статус осіб із інвалідністю, що викликало значний суспільний резонанс.

Ці події стали ключовим поштовхом до реформування системи, яка довгий час була джерелом зловживань і корупції.