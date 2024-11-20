Совет поддержал ликвидацию МСЭК в первом чтении

По словам Железняка, в рамках первого чтения, законопроект #12178 поддержали 260 народных депутатов.

«Функции будут возложены на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения», - добавил он.

Реформирование МСЭК

В октябре 2023 года президент Владимир Зеленский подписал указ, который начал ликвидацию МСЭК как часть реформы системы оценки инвалидности в Украине. Уже 1 ноября Кабинет Министров одобрил законопроект, согласно которому МСЭК будет полностью ликвидирована с 1 января 2025 года.

Предпосылкой такого решения стал ряд коррупционных скандалов, которые коснулись руководителей МСЭК в разных регионах. Одним из самых резонансных дел стало разоблачение незаконного обогащения руководительницы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы. У нее и ее сына было изъято около 6 миллионов долларов наличными.

Впоследствии были разоблачены и другие должностные лица, связанные с коррупцией в системе МСЭК. В частности, стало известно, что более 50 прокуроров из Хмельницкой областной прокуратуры имели статус лиц с инвалидностью, что вызвало значительный общественный резонанс.

Эти события стали ключевым толчком к реформированию системы, которая долгое время была источником злоупотреблений и коррупции.