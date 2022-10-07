Рада у першому читанні підтримала держбюджет-2023

Верховна Рада затвердила проект державного бюджету України на 2023 рік у першому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.
Так, 251 нардеп проголовував за підтримку проекту.
Железняк написав, що на обговорення 1270 правок пішло майже три години.
Так, за його словами, залишилося лише дві "балансові правки", що прямо прописані у висновку Комітету:
Розгляд проекту держбюджету у другому читанні планується вже у жовтні.
Раніше Кабмін схвалив проект бюджету на 2023 рік, з якого 50% з усіх коштів планують виділити на безпеку та оборону.
Президент України Володимир Зеленський описав деякі важливі пункти, що передбачені у держбюджеті:
Окрім того, КМУ у проекті держбюджету прогнозує технічного розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.
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