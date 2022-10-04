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Який курс валют Кабмін заклав у бюджет-2023: у НБУ відповіли

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Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 17:34
Який курс валют Кабмін заклав у бюджет-2023: у НБУ відповіли Фото: у НБУ розповіли, який курс валют Кабмін заклав у бюджет-2023 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України у проекті держбюджету-2023 прогнозує технічного розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради Національного банку України Василя Фурмана під час брифінгу .

За його словами, одним з головних чинників, який впливатиме на курс гривні, залишається ситуація на фронті. При цьому він додав, що український уряд зараз розраховує на іноземні запозичення.

"США вже заявили, що щомісяця до кінця війни вони готові нам виділяти 1,5 мільярда доларів. Також є запит до наших європейських партнерів, які обіцяють таку саму суму. Також тривають переговори щодо нової програми співпраці з Міжнародним валютним фондом", - нагадав Фурман.

Він також додав, що з початку повномасштабної війни український золотовалютний резерв скоротився на 3 мільярди євро.

Нагадаємо, 13 вересня Кабмін затвердив проект державного бюджету на 2023 рік. Головними його пріоритетами стали оборона та соцпрограми.

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