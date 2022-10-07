Рада в первом чтении поддержала госбюджет-2023

Так, 251 нардеп проголосовавшего за поддержку проекта.

Железняк написал, что на обсуждение 1270 правок ушло почти три часа.

Так, по его словам, осталось только две "балансовые правки", прямо прописанные в заключении Комитета:

выделение 2 млрд гривен на Государственный фонд регионального развития и 446 млн гривен на соцзащиту;

выделение 1,3 млрд гривен на мероприятия в сфере защиты информационного пространства и 100 млн гривен - на производство телепрограмм.

Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется уже в октябре.

Ранее Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год, из которого 50% из всех средств планируют выделить на безопасность и оборону.

Президент Украины Владимир Зеленский описал некоторые важные пункты в госбюджете:

Более 1 трлн гривен будет направлено на сектор безопасности и обороны.

Правительство должно обеспечить индексацию пенсий всем пенсионерам.

Кабмин должен представить программу сокращения расходов на госпредприятия, аппарат, институты, которые не отвечают потребностям военного времени.

Программа кредитования 5/7/9 сохраняется, будут действовать и другие программы и решения, которые должны помочь бизнесу работать.

Создадут специальный фонд восстановления, который будут наполнять, в частности, за счет конфискованных российских активов.

Кроме того, КМУ в проекте госбюджета прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.

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