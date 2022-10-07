Рада в первом чтении поддержала госбюджет-2023

Верховная Рада утвердила проект государственного бюджета Украины на 2023 год в первом чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата от партии "Голос" Ярослава Железняка.
Так, 251 нардеп проголосовавшего за поддержку проекта.
Железняк написал, что на обсуждение 1270 правок ушло почти три часа.
Так, по его словам, осталось только две "балансовые правки", прямо прописанные в заключении Комитета:
Рассмотрение проекта госбюджета во втором чтении планируется уже в октябре.
Ранее Кабмин одобрил проект бюджета на 2023 год, из которого 50% из всех средств планируют выделить на безопасность и оборону.
Президент Украины Владимир Зеленский описал некоторые важные пункты в госбюджете:
Кроме того, КМУ в проекте госбюджета прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.
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