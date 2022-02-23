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Рада перешла в режим чрезвычайного положения

Автор: Дмитрий Кузнецов

Народные депутаты проголосовали за перевод Верховной рады в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Документ поддержали 342 парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Рады.

Законопроект о работе Рады в условиях чрезвычайного и/или военного положения (№7105) внес в парламент глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Согласно документу, Рада продолжит работу в обычном режиме с учетом следующих особенностей:

  • парламент работает в режиме пленарных заседаний, включая работу в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях и группах;
  • внеочередные пленарные заседания Рады проводятся по предложению согласительного совета депутатских фракций или групп;
  • заседания согласительного совета созываются спикером Верховной рады (первым заместителем или исполняющим обязанности замглавы парламента).

Как сообщало РБК-Украина, Верховная Рада сегодня проголосует за введение чрезвычайного положения в Украине.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.

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