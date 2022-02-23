Рада перешла в режим чрезвычайного положения

Народные депутаты проголосовали за перевод Верховной рады в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Документ поддержали 342 парламентария.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Рады.
Законопроект о работе Рады в условиях чрезвычайного и/или военного положения (№7105) внес в парламент глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Согласно документу, Рада продолжит работу в обычном режиме с учетом следующих особенностей:
Как сообщало РБК-Украина, Верховная Рада сегодня проголосует за введение чрезвычайного положения в Украине.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.