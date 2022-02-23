В Раду внесли постановление о работе парламента на период ЧП

Народные депутаты готовятся к введению режима чрезвычайного положения в Украине. В Верховную Раду в среду, 23 февраля, внесли проект постановления о работе парламента на период ЧП.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВРУ.

Проект постановления об организации работы Верховной Рады Украины в условиях чрезвычайного и/или военного положения (№7105) внес в парламент глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Согласно пояснительной записке, парламент продолжит работать в штатном режиме. "Работа Верховной Рады Украины осуществляется в режиме пленарных

заседаний, работы в комитетах, временных специальных комиссиях и временных следственных комиссиях, депутатских фракциях (депутатских группах), а также

осуществляются командировки народных депутатов Украины по распоряжению

председатели ВРУ", - говорится в документе.