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Чрезвычайное положение в Украине: какие ограничения введут

Новина українською →
Украина, Среда 23 февраля 2022 12:18
Чрезвычайное положение в Украине: какие ограничения введут Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине после введения чрезвычайного положения будет действовать ряд ограничений. Их будут применять на местном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг после заседания СНБО.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине могут ввести ряд ограничений. В частности, усиленная охрана общественного порядка, ограничения движения, осмотр транспорта и проверка документов.

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