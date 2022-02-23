Чрезвычайное положение в Украине: какие ограничения введут
Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач РБК-Украина)
В Украине после введения чрезвычайного положения будет действовать ряд ограничений. Их будут применять на местном уровне.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг после заседания СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине могут ввести ряд ограничений. В частности, усиленная охрана общественного порядка, ограничения движения, осмотр транспорта и проверка документов.
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