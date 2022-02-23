Рада перейшла в режим надзвичайного стану

Народні депутати проголосували за переведення Верховної ради в режим роботи в умовах надзвичайного стану. Документ підтримали 342 парламентарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ради.
Законопроєкт про роботу Ради в умовах надзвичайного та / або воєнного стану (№7105) вніс до парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Згідно з документом, Рада продовжить роботу в звичайному режимі з урахуванням таких особливостей:
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна Рада сьогодні проголосує за введення надзвичайного стану в Україні.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НП.