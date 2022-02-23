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Рада перейшла в режим надзвичайного стану

Автор: Дмитрий Кузнецов

Народні депутати проголосували за переведення Верховної ради в режим роботи в умовах надзвичайного стану. Документ підтримали 342 парламентарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Ради.

Законопроєкт про роботу Ради в умовах надзвичайного та / або воєнного стану (№7105) вніс до парламенту голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Згідно з документом, Рада продовжить роботу в звичайному режимі з урахуванням таких особливостей:

  • парламент працює в режимі пленарних засідань, включаючи роботу в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях і групах;
  • позачергові пленарні засідання Ради проводяться за пропозицією погоджувальної ради депутатських фракцій або груп;
  • засідання погоджувальної ради скликаються спікером Ради (першим заступником або виконувачем обов'язки заступника голови парламенту).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна Рада сьогодні проголосує за введення надзвичайного стану в Україні.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що в Україні може бути введено ряд обмежень у зв'язку з введенням НП.

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