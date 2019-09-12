Рада отсрочила штрафы за нерастаможенные "евробляхи"

Верховная рада Украины отложила введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца. Так, Рада одобрила за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского №1030, передает корреспондент РБК-Украина.

Изначально законопроект приняли за основу 276-ю голосами. Но потом поступило предложение голосовать документ в целом. Предложение поддержали 284 депутатов ВР.

Так, в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины" предусмотрена отсрочка штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Вместе с тем, согласно тексту законопроекта, растаможить свои автомобили владельцы смогут только по 100% ставкам акцизного сбора.

Законопроект был определен главой государства как неотложный.

Напомним, президент внес в Раду данный закон 29 августа.

Так, 21 августа в Офисе президента Украины заявили о том, что штрафы для владельцев так называемых "евроблях" будут отсрочены на три месяца. Формально они должны были вступить в силу 21 августа.

РБК-Украина писало, что заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавриненко сообщал о создании рабочей группы, которая должна разработать новый законопроект относительно урегулирования порядка растаможивания "евроблях".