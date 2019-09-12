Рада відстрочила штрафи за нерозмитнені "євробляхи"

Верховна рада України відклала введення штрафів за нерозмитнені автомобілі на іноземній реєстрації, так звані "євробляхи", ще на 3 місяці. Так, Рада схвалила за основу і в цілому законопроект президента Володимира Зеленського №1030, передає кореспондент РБК-Україна.

Спочатку законопроект прийняла за основу 276-ма голосами. Але потім надійшла пропозиція голосувати документ у цілому. Пропозицію підтримали 284 депутатів ВР.

Так, у законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відстрочення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України" передбачена відстрочка штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів, тобто збільшення пільгового періоду з 270 до 360 днів.

Разом з тим, згідно з текстом законопроекту, розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Законопроект був визначений главою держави як невідкладний.

Нагадаємо, президент вніс до Ради цей закон 29 серпня.

Так, 21 серпня в Офісі президента України заявили про те, що штрафи для власників так званих "євроблях" будуть відстрочені на три місяці. Формально вони повинні були набути чинності 21 серпня.

РБК-Україна писало, що заступник міністра інфраструктури Юрій Лавріненко повідомляв про створення робочої групи, яка повинна розробити новий законопроект щодо врегулювання порядку розмитнення "євроблях".