Рада соберется на внеочередное заседание 5 марта

Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)

На внеочередном заседании Рады рассмотрят вопрос о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в четверг, 5 марта. Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам главы Рады Дмитрия Разумкова, внеочередное заседание начнется в 18:30.

"Созвать внеочередное заседание ВРУ на 18:30 5 марта 2020 года, на котором рассмотреть вопрос о выражении недоверия генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке", - заявил Разумков.

Напомним, ранее Офис генерального прокурора опровергал отставку главы ведомства Руслана Рябошапки. Тогда это назвали "информационной провокацией и очередной атакой против реформы прокуратуры".

В среду, 4 марта, проходило внеочередное заседание Верховной рады. Народные депутаты рассматривали некоторые законопроекты, смену премьер-министра, кадровые перестановки в Кабинете министров и заслушали отчет правоохранителей.

Ранее сам генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял, что в Раде может состояться голосование за его отставку. Но, по его словам, оно не будет успешным.