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Рада отправила Степанова в отставку

Автор: Юлия Струк

Верховная рада отправила в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Профильный комитет ранее не поддержал представление главы правительства Дениса Шмыгаля об увольнении главы Минздрава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Народные депутаты одобрили соответствующий проект постановления. "За" проголосовали 292 нардепа.

Как голосовали фракции

Фракция "Слуга народа" отдала 203 голоса, "Европейская солидарность" - 25 голосов, "Голос" - 18, ОПЗЖ - 10, депутатская группа "Довира" - 12, группа "За майбутнє" -15.

Также 6 голосов закон получил от внефракционных. Вместе с тем фракция "Батькивщина" не поддержала увольнение ни одним голосом.

Отметим, "Слуга народа" на вчерашнем заседании фракции обсудила вопрос отставки Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Нардепы решили определиться с этим вопросом уже в сессионном зале.

Глава фракции СН Давид Арахамия заявил, что Степанов должен был сам написать заявление после разговора с президентом Владимиром Зеленским в пятницу.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Рада получила представление премьера об увольнении Степанова. Ранее на заседании профильного парламентского комитета премьер-министр объяснил нардепам, почему решил инициировать увольнение главы Минздрава.

Отметим, профильный комитет не поддержал представление об увольнении Степанова.

Больше о кадровой ситуации в правительстве читайте в материале "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныувольнениеВерховная РадаМаксим Степанов