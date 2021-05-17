Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров

Верховная рада уже на этой неделе может провести перестановки сразу в трех министерствах. Нескольких членов Кабмина в прошлую пятницу попросили уйти в отставку. С чем связаны эти кадровые ротации – ниже в материале РБК-Украина.

Парламент в конце апреля вновь взялся за кадровые вопросы, назначив нового главу Минэнерго. Весь прошлый год его руководители занимали этот пост с приставкой и.о. и не могли собрать необходимый пул поддержки в Раде. Даже в тех ситуациях, когда помогать им в этом брался лично президент.

За время работы правительства Дениса Шмыгаля у депутатов накопилось множество претензий к работе разных министров. И если депутатам под силу провалить назначение какой-то кандидатуры, несмотря на волю Банковой, то снять министра без оглядки на ОП парламент не решается.

В команде Зеленского допускали, что на Минэнерго кадровые перестановки не закончатся и что вскоре придется попрощаться еще и с министром здравоохранения Максимом Степановым, которому в последнее время доставалось из-за медленных темпов вакцинации.

В конце прошлой недели список кандидатов "на выход" пополнился еще двумя членами Кабмина – министром инфраструктуры Владиславом Криклием и министром развития экономики Игорем Петрашко. Ротации в правительстве Рада собирается рассмотреть уже на этой неделе.

Добровольно/принудительно

В "Слуге народа" постоянно высказывали критику в адрес разных министров, назначенных их же фракцией. И вплоть до вечера прошлой пятницы, рассуждая о потенциальных перестановках в правительстве, депутаты ограничивались только фамилией Степанова. В интервью РБК-Украина 7 мая Шмыгаль заявил, что глава Минздрава – "единственная точка напряжения, которая существует по отношению к министрам".

О том, что ротации произойдут сразу в трех министерствах, знал достаточно узкий круг лиц и даже не все руководители монобольшинства. Несколько информированных собеседников издания рассказали, что в пятницу, 14 мая, президент позвал к себе трех министров и предложил им уйти из правительства по собственному желанию. Двое без пререканий согласились: уже к вечеру в парламенте появились заявления об отставке от министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра экономики Игоря Петрашко.

Отставку Петрашко нельзя назвать полной неожиданностью. Его работу в "Слуге народа" начали критиковать с первых месяцев после назначения и как минимум уже полгода советовали Банковой его уволить. Но в Офисе не спешили прощаться с министром экономики до тех пор, пока не найдут потенциальную замену. Им может стать нынешний глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Министр экономики Игорь Петрашко (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"По Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства ощущался определенный дефицит инициатив, в том числе в вопросах защиты украинской промышленности и предпринимателей во время коронакризиса. Были и претензии со стороны парламентариев относительно недостаточной коммуникации с министерством", – сказал изданию советник главы ОП по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк.

Депутаты не видели каких-либо прорывных идей от Петрашко, которые необходимы сейчас для укрепления экономики, говорит замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Многие мои коллеги характеризуют Любченко как системного менеджера, у которого есть визионерское видение. Он наладил хорошую работу в своем ведомстве. Сейчас и таможня, и налоговая служба показывают перевыполнение плана. Думаю, он может себя реализовать в более широком масштабе", – отметила в разговоре с изданием замглавы фракции монобольшинства.

На прошлой неделе собеседники в президентской команде относили Петрашко к "тройке" претендентов, кому в ближайшее время грозит увольнение, вместе с министром здравоохранения и вице-премьером – министром стратегической промышленности Олегом Уруским. Фамилия Криклия также периодически "выстреливала", когда депутаты делились своими претензиями к Кабмину. Но его редко называли среди главных кандидатов "на вылет".

Криклий перешел в Кабмин из Рады еще во времена премьера Алексея Гончарука. Он был одним из немногих министров, сохранивших свое кресло во время перезагрузки правительства весной прошлого года.

В ОП считают, что в период Криклия Мининфраструктуры допустило "просчеты в управлении отраслью", в частности в сфере железнодорожного транспорта. В том числе к минусам на Банковой относят "скандалы, связанные с министерством", говорит Подоляк.

"Нужен более системный подход в работе министерства. Конечно, следует учитывать, что все министры работали в чрезвычайно сложных условиях. Правительству в целом удалось сделать очень много для защиты общества и украинской экономики от негативного воздействия коронакризиса. Но нужно активизировать некоторые процессы, сделать работу министерств более инициативной", – пояснил советник руководителя ОП.

Другие же собеседники в президентской команде поговаривают, что против Криклия сыграли конфликты, которыми он обжился за период руководства МИУ. Как полагают источники издания, к уходу Криклия может быть причастен замглавы ОП Кирилл Тимошенко, у которого были не самые гладкие отношения с министром. Кроме того, у него сложились непростые отношения и с членами профильного комитета Рады.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Примерно полгода назад в депутатском корпусе утверждали, что Тимошенко уже присмотрел кандидата на замену Криклию – главу Укравтодора Александра Кубракова. Его же Кабмин и собирается предлагать Раде в качестве нового главы Мининфраструктуры. Пост Кубракова, по прогнозам опрошенных изданием источников, может занять координатор "Большого строительства" Юрий Голик.

"Мы однозначно благодарны и Криклию, и Петрашко, что они работали во время пандемии и экономического падения. Но сейчас нам очень важно сделать акцент на экономическом росте. Для этого нужны не просто менеджеры в конкретной сфере. Логично, что на эти должности приглашают людей, которые уже зарекомендовали себя. Кубраков и Любченко должны стать усилением правительственной команды", – отметила Евгения Кравчук.

Полк недовольных

Третьим министром, которого в пятницу пригласил к себе президент, был Максим Степанов. В отличие от Петрашко и Криклия, он не стал писать заявление. Несколько информированных собеседников издания рассказали, что Степанов явно не желал увольняться, но попросил все обдумать до 19 часов вечера пятницы.

Никакого ответа к тому времени так и не поступило. Вместо этого примерно в 19:45 Степанов в эфире "Украина 24" заявил, что никаких заявлений он не писал. Министр сказал, что уйдет в отставку, если на табло в Верховной раде за постановление об его увольнении загорится 226 голосов.

"Уже более 6 месяцев, начиная с ноября, начали собирать подписи за мою отставку. Я знаю точно, что я сделал за этот год и как мы проходим эту эпидемию. Я считаю, что этот год был одним из самых тяжелых в истории Украины. У нас есть достижения, мы сделали даже не шаг, а прыжок вперед", – отметил Степанов.

Через 10 минут после этих слов в Раду поступило представление от премьера на увольнение министра здравоохранения.

"Была договоренность, что ждут хоть какой-то ответ Степанова. Ответа не было, поэтому премьер внес представление. А он теперь может говорить, что ему нет смысла писать заявление, ведь это уже сделали без него. Но одно дело для депутатов – когда он бы сам захотел уволиться, и другое – когда хотят уволить его. Эта история с отставкой тянется еще с конца апреля. Просто Степанов собирался увильнуть. Причем уже в третий раз", – пояснил изданию один из влиятельных собеседников в монобольшинстве.

По информации РБК-Украина, впервые вопрос о его отставке обострился в ноябре из-за удручающей статистики по заболеваемости. Второй раз – когда в обещанные сроки не началась вакцинация и откладывались первые поставки вакцин. Но тогда министр улетел для переговоров в Индию и поэтому на Банковой решили дать ему еще один шанс.

В третий раз угроза ухода над министром нависла перед майскими праздниками. Провести эту отставку хотели через постановление Рады. Как раз тогда в "Голосе" сообщили, что собрали больше 100 подписей за отставку Степанова и необходимые 150 подписей за проведение внеочередного заседания.

В их документе говорится об обращении к премьер-министру с просьбой внести в Раду представление на увольнение Степанова. Таким образом депутаты намеревались передать "пас" премьеру, который бы "не смог проигнорировать оценку парламента", объяснил один из собеседников издания. К тому же, по информации РБК-Украина, у Шмыгаля натянутые отношения со Степановым, а потому "отбивать" его он бы не стал.

Глава Минздрава Максим Степанов (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк говорит, что под этим постановлением подписались представители почти всех фракции, кроме "Батькивщины".

"Мало подписей дали представители группы "Довира". Подписались больше двух десятков членов "Оппозиционной платформы – За життя", ЕС – в полном составе, почти в полном составе – "За майбутне". Из "Слуги народа" свою подпись поставили ориентировочно 70 человек", – рассказал изданию Железняк.

Но на замену министра у депутатов ушел бы не один день: чтобы провести отставку, представить преемника и проголосовать за него. Сделать все это до майских праздников Рада могла не успеть. Оставлять Минздрав на несколько недель без полноценного руководителя в "Слуге народа" не решились.

Кроме того, проводить эти голосования одновременно с назначением Германа Галущенко главой Минэнерго в монобольшинстве не захотели, чтобы лишний раз не расшатывать обстановку в парламенте. Поэтому и было принято решение отложить вопрос Степанова до завершения майских праздников.

"Как только начали разлетаться разговоры о возможной отставке, Степанов стал активно налаживать мосты и "задабривать" отдельных депутатов из разных лагерей, чтобы сохраниться на своем посту. В том числе нардепов из "Слуги народа", из "Батькивщины", из парламентских групп. В перспективе голоса за отставку Степанова найдутся. Позиция Зеленского также должна сподвигнуть нардепов нажать кнопку "за", – объяснил один из влиятельных собеседников в монокоалиции.

Его коллега полагает, что по этой причине Степанов и не стал самостоятельно писать заявление, а вместо этого попытается добиться нехватки голосов в зале Рады. В разговоре с РБК-Украина на прошлой неделе за увольнение министра высказались только в "Голосе" и в группе "За майбутне". Остальные пока еще не обсуждали этот вопрос.

Несколько собеседников издания в команде Зеленского объяснили, что последней каплей для президента стали проблемы с контрактами по вакцинации и слишком пристальное внимание к Степанову со стороны НАБУ.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" отметил, что Офису президента пришлось все время вмешиваться в заключение договоров. И они неоднократно слышали обратную связь, что Минздрав обращался к поставщикам позже, чем другие страны, добавил он.

"Он полгода рассказывал и президенту, и партии, что договорился о вакцинах. А он договорился только там, где это ему было интересно. Pfizer и Moderna больше чем полгода ждали ответа от Минздрава по вакцинам. Просто у президента есть такая черта – он до последнего верит людям", – сказал изданию еще один из собеседников в команде Зеленского.

Против Степанова могут сыграть и накаленные отношения с профильным комитетом. По информации РБК-Украина, из 15 его членов как минимум 9 готовы поддержать его отставку. Во время рассмотрения каких-либо вопросов многие депутаты в "Слуге народа" зачастую прислушиваются к мнению коллег из профильного комитета.

"Постановление об отставке Степанова зарегистрировал премьер-министр, который является его непосредственным руководителем. Это тоже о многом говорит – когда руководитель считает, что его подчиненный недоработал. Большинство членов профильного комитета выступают за отставку Степанова. Я однозначно буду руководствоваться и их мнением и поддержу отставку", – рассказала Кравчук.

В пресс-службе главы Минздрава на момент публикации не предоставили РБК-Украина комментарий Максима Степанова по поводу его возможного увольнения.

Кабинет министров (Фото: пресс-служба КМУ)

В "Слуге народа" планируют обсудить будущие перестановки в Кабмине на сегодняшнем заседании фракции. По оценке Кравчук, голосов за отставку Криклия и Петрашко должно хватить, ведь они сами написали заявления. Что касается Степанова, то его судьбу еще будут обсуждать на вечернем заседании.

На нем депутаты также хотят пообщаться с будущими кандидатами на министерские должности. Самым вероятным преемником Степанова в случае, если зал поддержит его отставку, называют главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"Логично на должность главы Минздрава приглашать человека, который хотя бы уже углублен в процессы. Некоторые упрекают, что процесс вакцинации провалили оба – и Степанов, и Ляшко. Нет, нужно понимать, что Ляшко отвечает только за организацию вакцинации на местах. Но за контрактирование отвечал именно Степанов, он отодвинул всех от этого процесса и взялся заниматься этим лично. В конце концов в это был вынужден включаться президент", – пояснила Кравчук.

Вопрос увольнения министров Рада может рассмотреть уже во вторник, а заполнить вакантные кресла – в четверг. Оценивать количество голосов за назначения новых кандидатов в монобольшинстве не берутся. В последнее время "Слуге народа" с трудом удается проводить важные решения без подстраховки других фракций. На крайний случай у Кабмина и Банковой припрятан запасной инструмент в виде статуса и.о, в котором не одному кандидату уже приходилось отсиживаться месяцами.