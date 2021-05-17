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Увольнение Степанова: комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля

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Киев, Понедельник 17 мая 2021 17:25
Увольнение Степанова: комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В вопросе увольнения Максима Степанова - министра здравоохранения - профильный комитет Верховной рады не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля. Он рекомендовал вынести этот вопрос на усмотрение парламента.

Соответствующее решение принято на заседании комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования.

В частности, по увольнению Степанова семеро членов комитета проголосовали "за", семеро воздержались и один проголосовал "против".

"Решение не принято. Выношу другое предложение рекомендовать раде определиться путем голосованием по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", - отметил глава комитета Михаил Радуцкий.

Решение вынести увольнение Степанова на усмотрение сессионного зала поддержали 13 челнов комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что Степанову предлагали уйти в отставку по собственному желанию, но он отказался, поэтому представление в Раду внес премьер Денис Шмыгаль. Сегодня он также объяснил это решение тем, что министр здравоохранения провалил кампанию по вакцинации от COVID-19.

Подробнее о кадровой ситуации в правительстве читайте "Отставки в Кабмине. Почему команда Зеленского увольняет троих министров".

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